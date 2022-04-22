Езду на электросамокатах без водительских прав хотят запретить

Новосибирская Госавтоинспекция предложила ограничить использование электросамокатов. В частности, ездить на них хотят запретить при отсутствии водительских прав категории А или М, сообщает Сиб.фм. Объясняется такая инициатива тем, что электросамокаты, разгоняющиеся до больших скоростей, несут серьезную угрозу жизни и здоровью окружающих, а потому не должны использоваться лицами, не имеющими прав управления транспортными средствами.

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ГИБДД предлагает разъяснить фирмам, которые занимаются прокатом электросамокатов, что выдавать их в аренду гражданам без соответствующих прав недопустимо. Соответствующую информацию уже направили «в адрес уполномоченного ведомства».

В сообщении, которое публикует Сиб.фм, речь идет только об электросамокатах, однако в местной Госавтоинспекции подчеркивают опасность и других подобных средств индивидуальной мобильности (СИМ) — скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров и моноколес. Параметры устройств, пользование которыми хотят ограничить, не уточняются.

Для граждан без водительских удостоверений ГИБДД предлагает оборудовать закрытые площадки, где можно будет беспрепятственно кататься на электросамокатах.