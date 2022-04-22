Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
49 минут назад

В ГИБДД хотят запретить ездить на электросамокатах без водительских прав

Motor.ru

Новосибирская Госавтоинспекция предложила ограничить использование электросамокатов. В частности, ездить на них хотят запретить при отсутствии водительских прав категории А или М, сообщает Сиб.фм. Объясняется такая инициатива тем, что электросамокаты, разгоняющиеся до больших скоростей, несут серьезную угрозу жизни и здоровью окружающих, а потому не должны использоваться лицами, не имеющими прав управления транспортными средствами.

Езду на электросамокатах без водительских прав хотят запретить
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев© РИА Новости / Илья Питалев

ГИБДД предлагает разъяснить фирмам, которые занимаются прокатом электросамокатов, что выдавать их в аренду гражданам без соответствующих прав недопустимо. Соответствующую информацию уже направили «в адрес уполномоченного ведомства».

В сообщении, которое публикует Сиб.фм, речь идет только об электросамокатах, однако в местной Госавтоинспекции подчеркивают опасность и других подобных средств индивидуальной мобильности (СИМ) — скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров и моноколес. Параметры устройств, пользование которыми хотят ограничить, не уточняются.

Для граждан без водительских удостоверений ГИБДД предлагает оборудовать закрытые площадки, где можно будет беспрепятственно кататься на электросамокатах.

Споры об урегулировании использования СИМ ведутся в России не первый год. В конце марта Верховный суд России приравнял электросамокаты к транспортным средствам по итогам дела о наезде на самокатчика. Максимальная скорость самоката Dualtron Ultra, которым управлял погибший, составляет 85 километров в час, а мощность — 5,4 киловатта.

Автоновости,Верховный суд,ГИБДД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители