Езду на электросамокатах без водительских прав хотят запретить

Новосибирская Госавтоинспекция предложила ограничить использование электросамокатов. В частности, ездить на них хотят запретить при отсутствии водительских прав категории А или М, сообщает Сиб.фм. Объясняется такая инициатива тем, что электросамокаты, разгоняющиеся до больших скоростей, несут серьезную угрозу жизни и здоровью окружающих, а потому не должны использоваться лицами, не имеющими прав управления транспортными средствами.
ГИБДД предлагает разъяснить фирмам, которые занимаются прокатом электросамокатов, что выдавать их в аренду гражданам без соответствующих прав недопустимо. Соответствующую информацию уже направили «в адрес уполномоченного ведомства».
В сообщении, которое публикует Сиб.фм, речь идет только об электросамокатах, однако в местной Госавтоинспекции подчеркивают опасность и других подобных средств индивидуальной мобильности (СИМ) — скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров и моноколес. Параметры устройств, пользование которыми хотят ограничить, не уточняются.
Для граждан без водительских удостоверений ГИБДД предлагает оборудовать закрытые площадки, где можно будет беспрепятственно кататься на электросамокатах.
Споры об урегулировании использования СИМ ведутся в России не первый год. В конце марта Верховный суд России приравнял электросамокаты к транспортным средствам по итогам дела о наезде на самокатчика. Максимальная скорость самоката Dualtron Ultra, которым управлял погибший, составляет 85 километров в час, а мощность — 5,4 киловатта.