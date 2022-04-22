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18 минут назад

«АвтоВАЗ» выставил на продажу завод в Казахстане

Лера Букина

В Казахстане выставлены на торги здания автосборочного завода «Азия Авто», который был партнером «АвтоВАЗа». Об этом сообщает информагентство «NewTimes.kz».

«АвтоВАЗ» выставил на продажу завод в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На нем собирался автомобиль Lada.

Стартовая стоимость лота - 5 млрд тенге. Прием заявок будет осуществляться до 3 мая. Электронный аукцион назначен на 4 мая.

Напомним, что в мае 2020 года руководство «Азия-Авто» заявило, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны приняло решение расторгнуть с предприятием соглашения из-за срыва заводом условий договора по модернизации производства.

Мининдустрии Казахстана перестало сотрудничать с заводом. Оно потребовало вернуть $405 млн – это средства, которые «Азия-Авто» получила за 10 лет деятельности в качестве преференций и льгот. В ноябре 2020 года завод «Азия-Авто» решил приостановить свою работу.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев заявил, что дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России в 2022 году в два-три раза.

Автоновости,Lada,Вячеслав Зубарев,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Автоваз,
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