Шведская компания SKF уйдет с российского рынка

Шведская компания SKF, являющаяся крупнейшим в мире производителем подшипников, объявила об уходе с российского рынка. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе компании.

«Сегодня SKF объявляет о решении прекратить деятельность в России. Намерение состоит в том, чтобы продать бизнес контролируемым образом с целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России», - указано в сообщении.

Глава компании Рикард Густафсон указал на отсутствие основы и стабильности для бизнеса в стране.

«Мы приняли решение прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России», - подчеркнул он.

Во втором квартале будет объявлено о списании примерно 500 млн крон (более $52,6 млн) в связи с реализацией активов. Продажи в России оцениваются примерно в 2% от общего оборота компании в 2021 году.

В начале марта SKF сообщила, что временно останавливает поставки российским покупателям. В конце февраля был закрыт завод компании в Луцке на Украине.