Шведская компания SKF уйдет с российского рынка

Шведская компания SKF, являющаяся крупнейшим в мире производителем подшипников, объявила об уходе с российского рынка. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе компании.
«Сегодня SKF объявляет о решении прекратить деятельность в России. Намерение состоит в том, чтобы продать бизнес контролируемым образом с целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России», - указано в сообщении.
Глава компании Рикард Густафсон указал на отсутствие основы и стабильности для бизнеса в стране.
«Мы приняли решение прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России», - подчеркнул он.
Во втором квартале будет объявлено о списании примерно 500 млн крон (более $52,6 млн) в связи с реализацией активов. Продажи в России оцениваются примерно в 2% от общего оборота компании в 2021 году.
В начале марта SKF сообщила, что временно останавливает поставки российским покупателям. В конце февраля был закрыт завод компании в Луцке на Украине.
Сегодня, 22 апреля, производитель товаров личной гигиены Essity сообщил об уходе с российского рынка. Глава компании Магнус Грот заявил, что условия для ведения бизнеса в России ухудшились. В итоге, по его словам, активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Грот также отметил, что работа по выходу с российского рынка уже начата.