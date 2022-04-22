АвтоВАЗ возобновит сборку авто, кроме одной модели

АвтоВАЗ готов к запуску производства после корпоративного отпуска, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Автогиганту удалось подкопить дефицитные детали: в понедельник 24 апреля в строй вернутся все сборочные линии как в Тольятти, так и в Ижевске. Однако производство одной модели перезапустить не удастся. Речь идет о классической Lada Niva Legend, для которой по-прежнему не хватает комплектующих.

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По данным инсайдеров, АвтоВАЗ запасся автокомпонентами для производства моделей Granta, Vesta, XRay, Largus и Niva Travel. Однако отмечается, что их хватит всего на несколько дней бесперебойной работы — что будет с графиком производства дальше, пока неизвестно.

В случае с Niva Legend проблемы возникли с датчиками антиблокировочной системы (ABS) — их для внедорожника поставляет немецкая компания Bosch. Перебои в поставках электронных компонентов продолжаются с начала 2021 года. На фоне санкций ситуация усугубилась: многие зарубежные компании, в том числе поставщик АвтоВАЗа, остановили экспорт в Россию.