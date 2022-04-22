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1 час назад

АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей Lada. Кроме одного

Motor.ru

АвтоВАЗ готов к запуску производства после корпоративного отпуска, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Автогиганту удалось подкопить дефицитные детали: в понедельник 24 апреля в строй вернутся все сборочные линии как в Тольятти, так и в Ижевске. Однако производство одной модели перезапустить не удастся. Речь идет о классической Lada Niva Legend, для которой по-прежнему не хватает комплектующих.

АвтоВАЗ возобновит сборку авто, кроме одной модели
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По данным инсайдеров, АвтоВАЗ запасся автокомпонентами для производства моделей Granta, Vesta, XRay, Largus и Niva Travel. Однако отмечается, что их хватит всего на несколько дней бесперебойной работы — что будет с графиком производства дальше, пока неизвестно.

В случае с Niva Legend проблемы возникли с датчиками антиблокировочной системы (ABS) — их для внедорожника поставляет немецкая компания Bosch. Перебои в поставках электронных компонентов продолжаются с начала 2021 года. На фоне санкций ситуация усугубилась: многие зарубежные компании, в том числе поставщик АвтоВАЗа, остановили экспорт в Россию.

В конце марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что АвтоВАЗ нашел новых поставщиков электронных компонентов «из стран Азии», но конкретные фирмы не назвал. Позже стало известно, что на фоне дефицита АвтоВАЗ начнет выпускать «упрощенные» Lada — без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности, а также с моторами экокласса «Евро-2». К лету «оптимизируют» Granta и Niva Legend, а осенью к ним присоединится Vesta.

Автоновости,Lada,Дмитрий Азаров,Автоваз,
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