На тысячах Ferrari обнаружили проблемы с тормозами

Компания Ferrari объявила о масштабном отзыве в Китае. Под сервисную акцию попали 2222 автомобиля, у которых могут быть серьезные проблемы с тормозами: это 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, произведенные в период со 2 марта 2010 года по 12 марта 2019 года и ввезенные на территорию КНР. Примерно столько же суперкаров итальянской марки всех моделей было продано в Китае за последние четыре года.

Фото: Ferrari Ferrari

Причиной крупной для Ferrari акции стал риск утечки тормозной жидкости. Это может привести к снижению эффективности торможения или полному отказу тормозов, говорится в сообщении местного регулятора.

Отзывная кампания стартует 30 мая, а до тех пор владельцам, которые хотят продолжать пользоваться автомобилями, настоятельно рекомендуют вести их «с осторожностью» и следить за лампой низкого уровня тормозной жидкости. Если она загорится, нужно немедленно остановиться и вызвать эвакуатор.