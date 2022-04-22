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1 час назад

Владельцам Ferrari советуют управлять суперкарами «с осторожностью»

Motor.ru

Компания Ferrari объявила о масштабном отзыве в Китае. Под сервисную акцию попали 2222 автомобиля, у которых могут быть серьезные проблемы с тормозами: это 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, произведенные в период со 2 марта 2010 года по 12 марта 2019 года и ввезенные на территорию КНР. Примерно столько же суперкаров итальянской марки всех моделей было продано в Китае за последние четыре года.

На тысячах Ferrari обнаружили проблемы с тормозами
Фото: FerrariFerrari

Причиной крупной для Ferrari акции стал риск утечки тормозной жидкости. Это может привести к снижению эффективности торможения или полному отказу тормозов, говорится в сообщении местного регулятора.

Отзывная кампания стартует 30 мая, а до тех пор владельцам, которые хотят продолжать пользоваться автомобилями, настоятельно рекомендуют вести их «с осторожностью» и следить за лампой низкого уровня тормозной жидкости. Если она загорится, нужно немедленно остановиться и вызвать эвакуатор.

В конце прошлого года Ferrari провела аналогичную акцию в США. Тогда в сервис пригласили владельцев всех суперакаров моделей 458 и 488, выпущенных за 2009-2019 годы — то есть, 9985 автомобилей. Тормозная система производства немецкой Robert Bosch GmbH могла выйти из строя из-за утечки жидкости, что увеличивало риски ДТП.

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