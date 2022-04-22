Bugatti занялась восстановлением лесов

В День Земли компания Bugatti рассказала о новых мерах по борьбе с изменениями климата. Помимо перехода на 100-процентную «зеленую» энергетику, французский производитель гиперкаров занялся переработкой промышленных отходов и восстановлением лесов в родном Эльзасе. Кроме того, Bugatti выступила за сохранение тропических лесов Амазонии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Предприятие Bugatti во французском Мольсеме вот уже два года работает на биогазе и электричестве из возобновляемых источников. Но экологической стратегией компании предусмотрены и другие меры по снижению негативного влияния на окружающую среду. Например, Bugatti перерабатывает до 98 процентов промышленных отходов, а также восстанавливает лесной массив недалеко от штаб-квартиры марки в Эльзасе, чтобы компенсировать вредные выбросы углекислого газа от поездок на гиперкарах.

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Лес, о котором идет речь, окружает коммуну Грендельбруш, расположенную в двух десятках километров от Мольсема. Вместе с Национальным управлением лесов Франции (Office National des Forêts) Bugatti занимается восстановлением этого зеленого массива: в прошлом году здесь было посажено 9125 деревьев, в 2020-м — 4480. Тем самым продолжена давняя традиция, ведь первый лес Этторе Бугатти создал в Эльзасе больше 110 лет назад. Даже сейчас рядом с фамильным поместьем Шато Сэн-Жан растут 250-летние дубы и водятся лани.

Посадка различных древесных пород в Грендельбруше поможет восстановить местную экосистему и создаст среду для развития биоразнообразия флоры и фауны, уверены в Bugatti. Кроме того, растения позволят компенсировать выбросы углекислого газа эквивалентные 1018 тоннам и покрыть таким образом немногочисленные поездки клиентов. Конечно, на фоне совокупных выбросов Volkswagen Group это ничтожно мало, но в комбинации с другими инициативами лесовосстановление позволит стать компании климатически нейтральной.