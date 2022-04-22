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1 час назад

Концерн Renault рассматривает возможность продажи своей доли в Nissan

Южный автомобиль

Французский концерн Renault SA рассматривает вариант продажи свое доли в японской компании Nissan Motor Co. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Renault рассматривает возможность продажи своей доли в Nissan
Фото: Christian Hartmann / ReutersChristian Hartmann / Reuters

После продажи акций Nissan концерн Renault может получить несколько миллиардов евро и направить эти средства на увеличение объемов производства электромобилей. При этом сама компания Nissan может выкупить у Renault 1,82 млрд акций.

Сейчас Renault принадлежат 43% акций Nissan, а сам Nissan владеет 15% акций Renault. Однако ряд экспертов считает, что Renault все же не будет полностью продавать свои акции Nissan, так как это ослабит альянс с японским партнером. Скорее всего, доля акций может быть сокращена до 15%.

Автоновости,Renault,Nissan,
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