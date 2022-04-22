Номер на машину оценили в $9,5 миллиона

Неизвестный покупатель заплатил 35 миллионов дирхамов (9,5 миллиона долларов) за автомобильные регистрационные знаки АА8. Таблички ушли с молотка на благотворительном аукционе Most Noble Numbers в Дубае, в рамках которого, помимо «красивых» автономеров, гостям предлагали номера для мобильных телефонов. Несмотря на внушительную сумму покупки, рекорд на торгах побит не был: самый дорогой номер продали еще в 2008 году — тоже в ОАЭ.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Помимо АА8, покупатели нашлись на ряд трехзначных номеров с «красивым» сочетанием букв и цифр. Так, за знаки F55 удалось выручить 1,08 миллиона долларов, за V66 — 1,08 миллиона, а за Y66 — 1,03 миллиона. Самым дорогим из проданных мобильных номеров оказался 054 999 9999, проданный за 1,4 миллиона долларов.

В общей сложности на аукционе удалось собрать порядка 14,4 миллиона долларов. По словам организаторов торгов из компании One Billion Meals, которая помогает обеспечить нуждающихся провизией, вырученных только за АА8 денег хватит на покупку 76 миллионов обедов.

Самый дорогой в мире автономер был продан в 2008 году: это был номер с цифрой 1 эмирата Абу-Даби, за который некий Саид Абдул Джафар Аль Хури заплатил 14,2 миллиона долларов. Таблички достались его гиперкару Bugatti Veyron, который заметно уступает им в стоимости.

Вполне возможно, что рекорд все же будет побит в нынешнем году — причем не в ОАЭ. На онлайн-площадке OpenSea покупателя ждет калифорнийский номер ММ, продающийся в паре с NFT. На сегодняшний день ставка (ее принимают в криптовалюте) составляет 5888 эфириумов, что равно примерно 17,7 миллиона долларов. Торги завершатся 18 августа.