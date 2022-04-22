Объявлены цены полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max

В России состоялась онлайн-премьера Chery Tiggo 8 Pro Max, полноприводной версии уже знакомого россиянам Tiggo 8 Pro. В ходе презентации компания назвала цены на модель и объявила о старте продаж — с сегодняшнего дня новинка доступна у официальных дилеров марки. Кроссовер с приставкой Max оценили в 3 340 900 с учетом действующих акций и 3 890 900 рублей без них. Таким образом, он на 671 тысячу рублей дороже обычного Tiggo 8 Pro с двухлитровым мотором и на 300 тысяч — топовой модификации с двигателем 1.6.

Фото: © Chery © Chery

Внешне полноприводную версию можно отличить от моноприводной по иному оформлению радиаторной решетки, у которой появилась хромированная окантовка, а также дымчато-белым задним фонарям и паре сдвоенных патрубков выхлопной системы. На пятой двери разместили шильдик AWD, указывающий на полный привод. Как и Tiggo 8 Pro, Max-версия будет семиместной.

Под капотом у Tiggo 8 Pro Max — 2,0-литровый двигатель TGDI, развивающий 197 лошадиных сил, что на на 11 сил больше, чем у самого мощного Tiggo 8 Pro с мотором 1.6. Пару агрегату составляет преселективный семиступенчатый «робот». Заявленное Chery время разгона с места до 100 километров в час составляет 8,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 195 километров в час.

Chery

На выбор предложены две версии, Dreamline и Ultimate — последняя отличается коричневым кожаным салоном, наличием вентиляции передних сидений и расширенным списком оснащения. Рекомендованные розничные цены: версия Dreamline - 3 890 900 рублей, версия Ultimate - 4 190 900 рублей.

Chery также предлагает скидку в 380 тысяч либо 400 тысяч рублей (в зависимости от комплектации), выгоду при сдаче автомобиля в трейд-ин (470-530 тысяч рублей) и программу «Семейный автомобиль». В результате общий размер скидки может достигать 550-570 тысяч рублей.

Tiggo 8 Pro Max расходует 8,5 литра на 100 километров в смешанном цикле, 7,3 литра в загородном режиме и 10,4 литра в городском. Для сравнения, модификации с менее мощными двигателям 1.6. и 2.0 потребляют семь и 8,2 литра в смешанном цикле соответственно. Двигатель относится к экоклассу Евро-4 и адаптирован под бензин АИ-92.

Tiggo 8 Pro Max получил систему полного привода с электромагнитной многодисковой муфтой от американской BorgWarner, по умолчанию крутящий момент передается на переднюю ось. Предусмотрена и система выбора режимов движения — всего их шесть, для разных типов покрытия.