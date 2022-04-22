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30 минут назад

СМИ: в России заканчиваются запасы Lada с автоматом

Елена Прошина

Запасы автомобилей Lada с автоматом почти закончились в дилерских центрах. Новых поступлений из-за нехватки комплектующих не ожидается до двух лет. Об этом пишет «Газета.ру».

СМИ: в России заканчиваются запасы Lada с автоматом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным дилеров, в Тольятти в наличии еще есть несколько Lada Granta с автоматом по цене от 1 285 000 рублей. В Ижевске осталось пять автомобилей Vesta и две Granta. Новых поступлений не ожидается. Причиной дефицита машин стал разрыв цепочек поставок, из-за чего АвтоВАЗу придется сильно сокращать количество зарубежных деталей.

По мнению экспертов, такая ситуация может продлиться долго. В ближайшие несколько лет будут доступны только автомобили с механической коробкой передач.

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Предполагается, что из-за острого дефицита комплектующих АвтоВАЗ переключится на выпуск «упрощенных» Lada — без систем ABS и ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2022 года число проданных автомобилей Lada сократилось на 33,1% до 60,6 тыс. экземпляров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за рубежом с января по март было продано почти 7,9 тыс. машин.

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