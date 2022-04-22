Мировые продажи АвтоВАЗа рухнули на треть

Группа компаний Renault опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что в первом квартале нынешнего года продажи АвтоВАЗа, как на российском, так и на зарубежном рынках сократились на 33,1 процента. Общее количество проданных автомобилей составило 60 600 экземпляров, что на 33,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наряду с продажами ожидаемо снизилась, как прибыль российской компании, так и общая выручка Renault.

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Согласно данным, с января по март 2022 года в России продали 52 700 автомобилей Lada. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 37 процентов. Что касается экспортных продаж, то с начала года за рубеж отправили 7900 моделей АвтоВАЗа. Из-за сокращения продаж отечественных машин уменьшилась и выручка Renault.

По результатам минувшего квартала, российский концерн заработал для материнской корпорации 527 миллионов евро, что на 23,1 процента меньше, чем в прошлом году. При этом общая выручка группы компаний за первые три месяца текущего года составила 9,7 миллиарда евро. Таким образом, Renault потерял 2,7% в годовом эквиваленте.