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3 часа назад

Последний Lamborghini Aventador продали за невероятную сумму

Motor.ru

Компания Lamborghini продала последний экземпляр Aventador. Суперкар в прощальной версии LP780-4 Ultimae ушел с молотка аукциона RM Sotheby's, который завершился 21 апреля, за 1 603 125 долларов (по нынешнему курсу — более 123 миллионов рублей). Помимо самого автомобиля, который пока не построен, покупателю достался уникальный токен NFT и доступ к VIP-услугам. В их числе — возможность увидеть новые модели до премьеры и частная экскурсия по музею Lamborghini.

Последний Lamborghini Aventador продали за невероятную сумму
Фото: Motor.ruMotor.ru

LP780-4 Ultimae — прощальная версия Aventador, который выпускался с 2011 по 2021 год. В нее вошли только 350 купе и 250 родстеров, оснащенные безнаддувным 6,5-литровым V12 мощностью 780 лошадиных сил (720 Нм крутящего момента). Доработанный двигатель разгоняет 1550-килограммовый полноприводный суперкар с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, а до 200 — за 8,7 секунды. Максимальная скорость составляет 355 километров в час.

Невзаимозаменяемый токен (NFT), идущий в комплекте с Aventador, — это не просто виртуальная копия суперкара. Для автомобиля создали целый цифровой мир, вдохновленный закатами на Марсе. Над визуальной частью работала художница Криста Ким, а за звуковое сопровождение отвечал американский диджей Стив Аоки.

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Также Ким и Аоки помогли студии Ad Personam с персонализацией суперкара, который получил уникальную окраску с сине-черным градиентом. Оранжевые акценты в салоне — отсылка к той же NFT-«вселенной», о цветовой гамме которой можно судить по короткому тизеру ниже.

Сам прощальный Aventador в Сант-Агата-Болоньезе еще не построили: ожидается, что покупателю его доставят к сентябрю нынешнего года.

На этой неделе Lamborghini рассказала о «юбилейном» Huracan: 20-тысячным экземпляром стала хардкорный Huracan STO с 5,2-литровым V10 в матовом сером цвете Grigio Acheso Matt. В ближайшее время он отправится к новому владельцу в Монако.

Новый «заряженный» Lamborghini во всех деталях

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