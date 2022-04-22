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32 минуты назад

В ЛДПР придумали как решить проблемы с ценами и дефицитом авто

Южный автомобиль

Депутаты от фракции ЛДПР предложили отменить в России растаможку автомобилей, таким образом в стране можно снизить цены на иномарки, а также решить вопрос с дефицитом.

В ЛДПР придумали как решить проблемы с ценами и дефицитом авто
Фото: РИАРИА

Соответствующее предложение депутаты от ЛДПР направили в правительство РФ. По словам депутата партии ЛДПР Ярослава Нилова, сейчас дефицит на авторынке составляет порядка 500 000 машин, при этом цены выросли почти в два раза. В итоги продажи автомобилей остановились.

Депутаты предлагают отменить или минимизировать пошлины на ввоз автомобилей для юрлиц и физлиц до 1 января 2024 года. При этом должны действовать некоторые ограничения по количеству автомобилей, возрасту и цене. Предлагается разрешит ввоз на одно лицо до трех автомобилей в год не старше 10 лет и стоимостью до 10 млн рублей. Кроме того, депутаты считают, что необходимо наложить мораторий на утилизационный сбор и отменить экологический стандарт Евро-5. По мнению Ярослава Нилова, российскому автопрому потребуется полтора года для восстановления производства и стабилизации цен.

Автоновости,Ярослав Нилов,ЛДПР,Правительство РФ,
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