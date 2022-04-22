В ЛДПР придумали как решить проблемы с ценами и дефицитом авто

Соответствующее предложение депутаты от ЛДПР направили в правительство РФ . По словам депутата партии ЛДПР Ярослава Нилова , сейчас дефицит на авторынке составляет порядка 500 000 машин, при этом цены выросли почти в два раза. В итоги продажи автомобилей остановились.

Депутаты предлагают отменить или минимизировать пошлины на ввоз автомобилей для юрлиц и физлиц до 1 января 2024 года. При этом должны действовать некоторые ограничения по количеству автомобилей, возрасту и цене. Предлагается разрешит ввоз на одно лицо до трех автомобилей в год не старше 10 лет и стоимостью до 10 млн рублей. Кроме того, депутаты считают, что необходимо наложить мораторий на утилизационный сбор и отменить экологический стандарт Евро-5. По мнению Ярослава Нилова, российскому автопрому потребуется полтора года для восстановления производства и стабилизации цен.