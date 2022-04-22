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1 час назад

Nissan Leaf обновился, но не подорожал

Motor.ru

Компания Nissan обновила электрический Leaf, актуальное поколение которого производится с 2018 года. Электрокар слегка изменился внешне и получил расширенный список оснащения, при этом цена осталась прежней, на что обратил внимание портал Car and Driver. Leaf 2023 модельного года можно узнать по черному глянцевому V-образному элементу спереди, который на дореформенной модели был хромированным. Изменился и рисунок заглушки на месте радиаторной решетки.

Nissan Leaf обновился, но не подорожал
Фото: Motor.ruMotor.ru

В числе других отличий обновленного Leaf от прежнего — новый дизайн колесных дисков на 16 либо 17 дюймов. Также стали доступны новые варианты комбинированной окраски кузова: Burgundy/Super Black (бордовый с черной крышей) и Akatsuki-Sunrise Copper/Super Black (медный с черный крышей).

Прочие изменения произошли в списке оснащения. Так, систему климат-контроля дооснастили технологией Plasmacluster, которая использует салонный фильтр со специальными антибактериальными материалами.

У спортивного Leaf Nismo иначе выполнена наклейка в верхней части бампера, слегка изменились пороги и преобразился задний бампер. Такому электрокару положены 18-дюймовые диски. А в исполнении Leaf Autech доработали салонное зеркало.

Силовые установки остались прежними. Leaf доступен с электромотором EM57 на 150 либо 218 лошадиных сил и с батареями емкостью 40 либо 62 киловатт-часа. Привод — только передний.

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Стоимость Leaf S 2023 года будет варьироваться от 28 425 до 36 425 долларов, что в пересчете на рубли составляет 2,2-2,8 миллиона. Первые поставки обновленных машин клиентам намечены на лето.

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Автоновости,Nissan Leaf,Nissan,
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