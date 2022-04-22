В России резко выросло число автоугонов

МВД России опубликовало статистику автомобильных угонов с января по март 2022 года. Согласно данным, только за последний месяц число угонов выросло на 22,3 процента. Если в январе нынешнего года злоумышленники украли 459 транспортных средств, то в феврале и марте этот показатель составил 505 и 620 машин, соответственно. На прицеле у похитителей в основном премиальные и самые востребованные модели на рынке. Причем большинство автомобилей угонщики отправляют на запчасти.

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Наибольший прирост преступлений, связанный с угонами автомобилей, сотрудники ведомства зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких крупных мегаполисах. Столичные злоумышленники повадились снимать зеркала заднего вида и фары с премиальных автомобилей. Под прицелом оказались владельцы BMW и Mercedes-Benz. Кроме того, накануне правоохранительные органы задержали преступника, который срезал катализаторы у 43 автомобилей. Ущерб от действий злоумышленника составил шесть миллионов рублей.

По данным МВД, большинство угнанных машин впоследствии отправляют на разбор. Это связано со сложной ситуацией на авторынке. Злоумышленникам проще разобрать автомобиль на запчасти, чем перебивать, сверлить или пилить VIN-номер, который потом необходимо заваривать. Кроме того, в зоне риска находятся популярные у автовладельцев кроссоверы, такие как Кia Sportage и Hyundai Santa Fe.

Что касается южных регионов России, то местные злоумышленники не отличаются особой избирательностью, а угоняют все, что смогут. Большинство запчастей у преступников приобретают таксисты, которые пытаются удешевить ремонт своих машин с помощью более дешевых деталей.