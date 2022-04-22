В Белгороде водителя детского паровозика оштрафовали за нарушение ПДД

В Белгороде водитель детского паровозика выехал на дорогу и передвигался в потоке автомобилей, после чего был оштрафован.

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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на представителей областного УМВД. В ходе изучения видео, опубликованного в сети, сотрудники правопорядка зафиксировали нарушение ПДД в районе проспекта Богдана Хмельницкого.

Там на городскую магистраль выехал паровозик, напоминающий слоника. В региональной Госавтоинспекции начали расследование по данному факту. Водителя удалось оперативно установить. За рулем электротехники был 54-летний мужчина. Водитель объяснил, что следовал на ремонт из-за произошедшей поломки.

Нарушившему правила дорожного движения выписали протокол за создание помех в движении транспортным средствам. Штраф за такое правонарушение составил 1 тыс. руб. Кроме того, оштрафованному объяснили, что для доставки неисправной техники стоило прибегнуть к помощи эвакуатора.