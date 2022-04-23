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3 часа назад

Renault готовится к срочной продаже АвтоВАЗа

Motor.ru

Концерн Renault готовится к срочной продаже АвтоВАЗа, утверждает «Газета.Ru». По данным издания, уже в мае большая часть иностранных топ-менеджеров будет переведена из Тольятти в Москву, а сам завод перейдёт российскому собственнику. Кому именно продадут АвтоВАЗ не уточняется — «Газета.Ru» называет среди возможных покупателей «Ростех» и структуры Минпромторга. Собеседник ТАСС считает, что долю Renault в российском автогиганте выкупит китайский автоконцерн.

Renault готовится к срочной продаже АвтоВАЗа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оба источника солидарны, что Renault стремится избавится от доли в АвтоВАЗе, а три недели назад о поиске нового инвестора сообщило агентство Bloomberg. Иностранные эксперты отметили, что передача прав собственности российской госкорпорации «Ростех» невозможна, так как холдинг находится под санкциями.

В настоящий момент французской стороне принадлежит 67,6 процента российского совместного предприятия «Лада Авто Холдинг»; оставшаяся доля — у «Ростеха». «Лада Авто Холдинг» является обладателем 100 процентов акций АвтоВАЗа. Оценить стоимость доли Renault в АвтоВАЗе сложно: собеседник «Газета.Ru» предположил, что речь идёт примерно о 1,2 миллиарда евро, но в периметр сделки может быть включён московский завод «Рено Россия», и тогда покупателю придётся выложить куда большую сумму.

АвтоВАЗ — не единственный проблемный актив, от которого может избавиться Renault. Агентство Bloomberg сообщило, что франузский концерн планирует продать долю в Nissan и пустить полученные средства на электрификацию модельного ряда.

Автоновости,Renault,Nissan,Lada,Ростех,Минпромторг,Автоваз,
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