Цены на услуги по оклейке машин пленкой выросли на 30%

Для оклейки автомобиля защитной пленкой в специализированной мастерской сейчас потребуется минимум 150 тыс. рублей, в то время как в начале года это можно было сделать за 100-120 тыс. рублей, выяснила «Газета.Ru». Цены на материалы выросли почти в два раза, при этом большая их часть ввозится в Россию нелегально, рассказали представители бизнеса. Автоэксперты предложили обратить внимание на альтернативные варианты защиты кузова.

Фото: ТАСС ТАСС

Стоимость оклейки автомобилей в этом году выросла в среднем на 30%, а число клиентов увеличилось из-за сезонности и ажиотажа в преддверии потенциальной нехватки материалов, рассказали «Газете.Ru» в московских детейлинг-центрах.

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«Из-за дефицита поставок новых авто российские водители начали активнее приводить старые машины в порядок, обновляя автомобили цветными пленками и защищая полиуретановыми», – объясняет представитель компании Okleyka.Pro.

Средняя стоимость полной оклейки автомобиля цветной виниловой пленкой составляет от 155 тыс. до 185 тыс. рублей.

Полная оклейка в прозрачную антигравийную полиуретановую пленку – от 215 тыс. до 270 тыс. рублей. Чтобы оклеить только переднюю часть автомобиля (зоны риска: капот, бампер, фары, крылья, передние стойки, часть крыши, зеркала), потребуется 70-85 тыс. рублей.

Аналогичными данными поделился специалист компании obkleyka.pro. По его словам, стоимость работы с качественным винилом европейских производителей выросла со 120 до 150 тыс. рублей.

«Сами же пленки за последние месяцы подорожали до 70%.

Одна часть производителей и продавцов подняла цены ненамного, другая часть искусственно завысила стоимость», – отмечает собеседник.

Цена оклейки зависит от производителя пленки, сезонности и модели автомобиля. Китайские аналоги стоят в разы дешевле американских, немецких и французских, а зимой стоимость оклейки на 10-15% ниже за счет различных скидок, говорят специалисты.

Поставки полиуретановых пленок идут из США, Южной Кореи и Китая. Более дорогой цветной винил поступает из Германии, США, Франции и КНР, объясняет представитель Okleyka.Pro.

Больше половины рынка пленок РФ занимают «серые» продавцы.

Сейчас существует лишь пара компаний, которые ввозят продукцию официальным путем, поделился эксперт из obkleyka.pro. Одна из них – это «ОРАКАЛ-Трейдинг», которая работает напрямую с немецким производителем Orafol.

Представитель компании «ОРАКАЛ-Трейдинг» в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заверил, что проблем с поставкой продукции из Германии пока нет.

Китай поможет

Китайские полиуретановые пленки не уступают известным американским брендам, сейчас многие американские бренды производят цветные пленки именно в Китае, утверждают эксперты.

«По всем своим техническим характеристикам, сроку службы и стоимости китайские пленки уже давно превзошли их. Китайский полиуретан сейчас – это высокое качество за приемлемую стоимость», – считают в детейлинг-центре Okleyka.Pro.

С китайской премиальной пленкой автомобилист может сэкономить — услуга будет стоить от 70 тыс. рублей.

Если возникнут проблемы с доступностью продукции западных производителей, то сложностей с переходом на китайские пленки возникнуть не должно.

Какую пленку выбрать

Виниловые пленки используются для изменения цвета автомобилей. Их толщина составляет в среднем 100-140 мкрн,

с учетом российских погодных условий они прослужат 5-7 лет.

Полиуретановые антигравийные пленки защищают от мелких царапин, касаний и сколов, они не мутнеют, не желтеют на протяжении срока службы. Пленки бесцветные (глянцевые либо матовые) толщиной 200-220 мкрн служат 10 лет.

Чаще всего за оклейкой в защитную прозрачную полиуретановую пленку обращаются владельцы новых автомобилей, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие. Цветная виниловая пленка чаще требуется владельцам подержанных машин (надоел цвет, а покраска стоит дороже).

Обновить машину в основном приезжают владельцы автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Audi, Skoda и Mazda.

В последнее время увеличивается число клиентов на китайских кроссоверах, вроде Geely Tugella и Chery Tiggo, говорят детейлеры.