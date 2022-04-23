«АвтоВАЗ» отказался от выпуска классической «Нивы»

«АвтоВАЗ» не сможет выпускать классическую «Ниву» из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
Отмечается, что в предстоящий понедельник, 25 апреля на предприятии возобновится сборка всех моделей Lada, кроме Niva Legend.
«ВАЗ с понедельника запустит все три линии в Тольятти плюс Ижевск. Компоненты аккумулированы на несколько дней для всех моделей, кроме … старой Нивы. Для неё не хватает пресловутых датчиков ABS. Я думал, что там те же датчики, что и у ШНивы, но нет, говорят, что другие», - пишет автор канала.
Ранее дилеры московских автосалонов заявили, что на «АвтоВАЗе» якобы закончились автоматические коробки передач.
«Автомобилей с "автоматом" нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два», - рассказал один из них.
При этом на «АвтоВАЗе» отказались комментировать информацию о предполагаемых проблемах с автоматическими коробками передач.