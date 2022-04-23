«АвтоВАЗ» отказался от выпуска классической «Нивы»

«ВАЗ с понедельника запустит все три линии в Тольятти плюс Ижевск. Компоненты аккумулированы на несколько дней для всех моделей, кроме … старой Нивы. Для неё не хватает пресловутых датчиков ABS. Я думал, что там те же датчики, что и у ШНивы, но нет, говорят, что другие», - пишет автор канала.