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1 час назад

У немецкого пикапа не будет заводской топ-версии — аналога Ranger Raptor

Motor.ruиещё 2

Ford не станет разрабатывать для Volkswagen «заряженный» Amarok, выяснило австралийское издание CarsGuide. Контракт между концернами Ford и Volkswagen не включает в себя создание высокопроизводительных версий пикапа, то есть доработки Ford Performance останутся эксклюзивом «голубого овала». Теоретически Volkswagen может выпустить мощный Amarok, но для этого немцам придётся задействовать собственные ресурсы или обратиться к тюнинг-ателье.

Ford не станет разрабатывать для Volkswagen «заряженный» Amarok
Фото: © Ford © Ford

Представитель Ford подтвердил австралийским журналистам, что у Volkswagen не будет доступа к технической документации Ranger Raptor, а значит возможная разработка Amarok R пойдёт другим путём. Если немецкая сторона всё-таки решится создать свой аналог «Раптора», они могут заказать проект инжиниринговой фирме Walkinshaw Performance.

Впрочем, в высокопроизводительных грузовичках заинтересованы не на всех рынках, так что расширение гаммы Amarok едва ли будет приоритетной задачей. Исходный Ford Ranger сменил поколение пять месяцев назад, а значит дебют технически близкого пикапа Volkswagen второй генерации не за горами. Пока немецкая сторона ограничивается скетчами, не углубляясь в технические подробности.

Премьера «второго» Volkswagen Amarok точно состоится в этом году, но дата дебюта до сих пор не названа. Известно, что в США немецкий пикап не появится, но на некоторых рынках, (в том числе в Европе и в Австралии), «родственные» грузовички будут продаваться параллельно.

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