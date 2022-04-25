Ford не станет разрабатывать для Volkswagen «заряженный» Amarok, выяснило австралийское издание CarsGuide. Контракт между концернами Ford и Volkswagen не включает в себя создание высокопроизводительных версий пикапа, то есть доработки Ford Performance останутся эксклюзивом «голубого овала». Теоретически Volkswagen может выпустить мощный Amarok, но для этого немцам придётся задействовать собственные ресурсы или обратиться к тюнинг-ателье.

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Представитель Ford подтвердил австралийским журналистам, что у Volkswagen не будет доступа к технической документации Ranger Raptor, а значит возможная разработка Amarok R пойдёт другим путём. Если немецкая сторона всё-таки решится создать свой аналог «Раптора», они могут заказать проект инжиниринговой фирме Walkinshaw Performance.

Впрочем, в высокопроизводительных грузовичках заинтересованы не на всех рынках, так что расширение гаммы Amarok едва ли будет приоритетной задачей. Исходный Ford Ranger сменил поколение пять месяцев назад, а значит дебют технически близкого пикапа Volkswagen второй генерации не за горами. Пока немецкая сторона ограничивается скетчами, не углубляясь в технические подробности.