На сборку новой Lada Vesta выделено лишь 6% мощностей «АвтоВАЗа»

После выхода из корпоративного отпуска на заводе «Lada Ижевск» началась параллельная сборка двух версий Lada Vesta — старого и нового поколения (NG). Всего за рабочую неделю будет собрано 56 рейстайлинговых машин, сообщают в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на производственный план предприятия.
Всего за неделю на ижевском предприятии планируется собрать 1023 автомобиля Lada Vesta. При этом доля рестайлинговых машин составит 5,5% от всего объема. Первая серийная Vesta NG сошла с конвейера в феврале этого года.
На этой неделе «АвтоВАЗ» вышел из корпоративного отпуска, который перенесли с лета на 4-24 апреля. На заводах в Тольятти и Ижевске возобновилось производство всех моделей, кроме классической Niva, сообщали инсайдеры.