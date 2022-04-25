На сборку новой Lada Vesta выделено лишь 6% мощностей «АвтоВАЗа»

После выхода из корпоративного отпуска на заводе «Lada Ижевск» началась параллельная сборка двух версий Lada Vesta — старого и нового поколения (NG). Всего за рабочую неделю будет собрано 56 рейстайлинговых машин, сообщают в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на производственный план предприятия.

Фото: Lada Lada

Всего за неделю на ижевском предприятии планируется собрать 1023 автомобиля Lada Vesta. При этом доля рестайлинговых машин составит 5,5% от всего объема. Первая серийная Vesta NG сошла с конвейера в феврале этого года.