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59 минут назад

WSJ: в Бельгии застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей из-за санкций против России

Газета.Ruиещё 1

В порту Зебрюгге в Бельгии из-за санкций застряли около 8000 автомобилей премиум-класса, которые должны были отправиться в Россию, пишет The Wall Street Journal.

Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии
Фото: LexusLexus

Машины, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли в Бельгию из Азии в первую неделю апреля, затем их должны были переправить в Россию. Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансен пояснил, что машины попали под запрет на предметы роскоши, который ограничивает экспорт транспортный средств в Россию дороже €50 тыс. Также в порту оказались и другие товары, которые не могут быть направлены в РФ.

Французам пришлось платить за простой российских судов

Зебрюгге — один из крупнейших в Европе портов, осуществляющих перевалку машин, через который проходит более двух миллионов автомобилей в год.

По словам должностных лиц порта, в настоящее время остановлено более 1000 контейнеров, направляющихся в Россию. Аналогичные меры были приняты в других европейских центрах экспорта.

Ранее власти Евросоюза объявили о запрете на экспорт в Россию автомобилей дороже €50 тыс. Такие ограничения затрагивают значительную часть модельного ряда премиум-марок: в модельном ряду Mercedes-Benz эту планку уже превышают некоторые версии машин C-Class, у BMW – 3 Series.

Автоновости,Cadillac,Lexus,BMW,Mercedes-Benz,ЕС,
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