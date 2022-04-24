Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии

В порту Зебрюгге в Бельгии из-за санкций застряли около 8000 автомобилей премиум-класса, которые должны были отправиться в Россию, пишет The Wall Street Journal.
Машины, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, прибыли в Бельгию из Азии в первую неделю апреля, затем их должны были переправить в Россию. Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансен пояснил, что машины попали под запрет на предметы роскоши, который ограничивает экспорт транспортный средств в Россию дороже €50 тыс. Также в порту оказались и другие товары, которые не могут быть направлены в РФ.
Зебрюгге — один из крупнейших в Европе портов, осуществляющих перевалку машин, через который проходит более двух миллионов автомобилей в год.
По словам должностных лиц порта, в настоящее время остановлено более 1000 контейнеров, направляющихся в Россию. Аналогичные меры были приняты в других европейских центрах экспорта.
Ранее власти Евросоюза объявили о запрете на экспорт в Россию автомобилей дороже €50 тыс. Такие ограничения затрагивают значительную часть модельного ряда премиум-марок: в модельном ряду Mercedes-Benz эту планку уже превышают некоторые версии машин C-Class, у BMW – 3 Series.