Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии

В портовом городе Зебрюгге в Бельгии скопились около восьми тысяч автомобилей премиум-сегмента, ранее предназначенных для отправки в РФ. Они попали под запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Фото: Lexus Lexus

Автомобили марок Lexus, Cadillac и Mercedes были доставлены из Азии в начале апреля. Планировалось, что их отправят в Россию, но западные страны ввели очередные ограничительные меры, в том числе и запрет на экспорт в РФ машин стоимостью выше 50 тысяч евро.

«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», - сообщил директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.