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3 часа назад

Россиян предупредили о нескольких штрафах по дороге на дачу

Илья Родин

На майские праздники многие автомобилисты отправляются на дачи. По дороге они вполне могут получить один или даже несколько штрафов за различные мелкие нарушения ПДД. Об этом пишет Autonews.ru.

Россиян предупредили о нескольких штрафах по дороге на дачу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты портала полагают, что автомобилистам следует следить за чистотой номеров. Грязь на них затрудняет идентификацию машины, может стать поводом для штрафа в размере 500 рублей.

В случае же, если номера испачканы в сухую, теплую погоду, инспектор ДПС вправе считать, что это сделано специально, чтобы избежать штрафов с камер. В этом случае наказание будет более серьезным.

За передачу руля несовершеннолетнему с владельца машины потребуют 30 тыс. рублей, а родителей ребенка привлекут к административной ответственности.

Значительную денежную сумму придется выплатить и за поездку на машине к реке или озеру. Водный кодекс категорически запрещает передвижение на автомобилях по по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги. Штраф составит 4,5 тыс. рублей для физических лиц, 200-400 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, предусмотрены штрафы за перевозку людей вне кабины, мойку машины прямо на дачном участке, выброс мусора из окна автомобиля. В некоторых регионах могут наказать также за чрезмерно громкую музыку.

Автоновости,ГИБДД,
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