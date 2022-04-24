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1 час назад

Россиянам стали пригонять автомобили с Ближнего Востока

Секрет Фирмы

В России зафиксировали спрос на недорогие автомобили с Ближнего Востока. В частности, российские дилеры стали предлагать россиянам пригнать автомобили из Дубая и других Эмиратов, рассказала «Газета.ру».

Россиянам стали пригонять автомобили с Ближнего Востока
Фото: Public domainPublic domain

К продаже предлагают даже не представленные на российском авторынке модели и те, что вошли в санкционный список.

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Ранее сообщалось, что в Бельгии задержали около 8000 роскошных авто, отправленных в Россию. По данным издания, на порталах с бесплатными объявлениями появилось большое количество предложений о продаже новых машин, ввезённых в Россию из стран Ближнего Востока.

Россиянам предлагают купить даже внедорожники Toyota 4Runner, которые не представлены на российском рынке. В этом списке также модели из стран Евросоюза, США и Японии.

Эксперты уточнили, что в России уже наблюдается значительный рост на такие автомобили.

В компании «Мосавтодилер» пояснили, что увеличению потока клиентов способствует снижение курсов валют и определённая адаптация к сложившимся обстоятельствам. Представитель автосалона пояснил, что японские внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser 300, на Ближнем Востоке дешевле на 20-30%.

Отмечается, что из Эмиратов в Москву можно привезти такой новый автомобиль примерно за 9-10 млн рублей «под ключ». Издание пояснило, что за подбор автомобиля, его проверку и документальное оформление посредник возьмёт около $1000. Отдельно оплачивается доставка морем через страны Европы — Германию и Литву.

При этом специалисты указали, что автомобили с Ближнего Востока не всегда подходят под российский климат, так как там нет определённого «северного пакета». В него входят более мощный дорожный просвет, прочная защита картера, сайлент-блоки, большее пространство для омывателя и печка с повышенной производительностью.

«Секрет» писал, что в бельгийском порту Зебрюгге сейчас находится около 8000 дорогих иномарок, которые позднее должны были перегнать в Россию. Машины остановили из-за западных санкций, которые помимо прочего запрещают ввозить в Россию предметы роскоши. Среди авто замечены последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. К дорогим автомобилям относятся модели дороже €50 000 или $54 000. Эти санкции против России в конце марта ввели США, Япония, Австралия и страны ЕС в ответ на военные действия на Украине.

Автоновости,Toyota 4Runner,Cadillac,Toyota Land Cruiser,Lexus,Toyota,ЕС,
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