Продажи автомобилей Scoda в России снизились на 71%

«Российские дилеры Skoda в марте реализовали 2 тыс. 803 автомобиля - на 71% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи чешской марки в нашей стране составили 12 тыс. 81 машину, что на 47% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,4% против 5,9% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», - говорится в сообщении.