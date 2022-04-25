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2 часа назад

Продажи автомобилей Scoda в России в марте снизились на 71%

Агентство «Москва»

Объем продаж автомобилей Scoda в РФ в марте 2022 года уменьшился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 тыс. 803 машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи автомобилей Scoda в России снизились на 71%
Фото: ТАССТАСС

«Российские дилеры Skoda в марте реализовали 2 тыс. 803 автомобиля - на 71% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи чешской марки в нашей стране составили 12 тыс. 81 машину, что на 47% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,4% против 5,9% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бестселлером Skoda на российском рынке в марте снова стал компактный лифтбек Rapid, всего за месяц было продано 1 тыс. 473 автомобиля данной модели (минус 67%). Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, его выбрали 543 российских покупателя (минус 63%). В результате он вошел в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.

Автоновости,Skoda,
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