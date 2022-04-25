Где не действуют водительские права после автоматического продления

Водительские удостоверения, которые истекают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, после автоматического продления действуют только на территории России. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, передает ТАСС.
«В случае необходимости управления транспортным средством за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение», — объяснили в МВД.
Срок действия водительских прав автоматически продлевается только для национальных удостоверений. Права придется поменять, если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на управление транспортом, либо удостоверение было повреждено или утрачено, добавили в ведомстве.
Об автоматическом продлении срока действия водительских прав на три года сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 12 апреля. Речь идет примерно о 5 млн удостоверений.