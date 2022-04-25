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1 час назад

Президент АвтоВАЗа Николя Мор уехал из России во Францию

Южный автомобиль

Президент АвтоВАЗа Николя Мор покинул Россию, об этом сообщает паблик «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Отъезд топ-менеджера из России связан с продажей АвтоВАЗа, который на 67% принадлежит французскому концерну Renault. По данным «Русского автомобиля», сейчас на место уехавшего мора ищут нового генерального директора АвтоВАЗа. В качестве возможных претендентов называют Сергея Гайсина и Максима Нагайцева.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор уехал из России во Францию
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Как ранее сообщал портал «Южный Автомобиль», французская компания Renault приняла решение о продаже своей доли в АвтоВАЗе. Новым владельцем может стать госкорпорация «Ростех». Вероятнее всего, продажа акций будет оформлена как передача в управление.

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