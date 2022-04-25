Президент АвтоВАЗа Николя Мор уехал из России во Францию

Президент АвтоВАЗа Николя Мор покинул Россию, об этом сообщает паблик «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Отъезд топ-менеджера из России связан с продажей АвтоВАЗа, который на 67% принадлежит французскому концерну Renault. По данным «Русского автомобиля», сейчас на место уехавшего мора ищут нового генерального директора АвтоВАЗа. В качестве возможных претендентов называют Сергея Гайсина и Максима Нагайцева.