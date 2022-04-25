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1 час назад

Nissan создает систему ухода от препятствий для беспилотных автомобилей

Газета.Ru

Японская компания Nissan приступила к разработке комплексной автоматической системы, которая позволит автомобилю избегать столкновений с другими участниками движения, сообщает ТАСС.

Nissan создает систему ухода от препятствий для беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оснащенный новой системой автомобиль сможет уходить от выехавшей навстречу машины, а также избегать наездов на неожиданно появившегося на дороге пешехода или велосипедиста. Для этого будут использоваться датчики, которые позволяют фиксировать все объекты вокруг автомобиля и замечать препятствия на расстоянии 300 метров.

Создание новой системы планируется закончить к середине нынешнего десятилетия, а к 2030 году такая опция будет входить в оснащение всех моделей Nissan, включая беспилотные автомобили.

Автоновости,Nissan,
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