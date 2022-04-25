Nissan создает систему ухода от препятствий для беспилотников

Оснащенный новой системой автомобиль сможет уходить от выехавшей навстречу машины, а также избегать наездов на неожиданно появившегося на дороге пешехода или велосипедиста. Для этого будут использоваться датчики, которые позволяют фиксировать все объекты вокруг автомобиля и замечать препятствия на расстоянии 300 метров.