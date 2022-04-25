АвтоВАЗ вышел из отпуска: за неделю выпустит 56 экземпляров новой Lada Vesta

В распоряжении Avtograd News оказался производственный план АвтоВАЗа на первую рабочую неделю после корпоративного отпуска, завершившегося 24 апреля. С понедельника, 25 апреля, российский автопроизводитель возобновил работу на обоих заводах, в Тольятти и Ижевске: выпускаются все модели, за исключением Lada Niva Legend. Инсайдеры выяснили, что на ижевском предприятии параллельно производятся Vesta старого и нового поколения, однако Vesta NG за пять рабочих дней соберут в количестве 56 экземпляров.

Фото: © Lada © Lada

Производственный план «Lada Ижевск» выглядит следующим образом: в период с 25 по 29 апреля с конвейера сойдут 1023 автомобиля, причем доля Vesta NG составит всего 5,5 процента — то есть 56 экземпляров, а остальные 967 штук — это дореформенная Веста. Другие модели Lada в Ижевске не производят.

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Что же касается главного завода в Тольятти, то там собирают Granta, Largus, XRay и семейство Niva, а также Renault Logan и Sandero. Возобновление выпуска Granta начнется с запуска сварки и окраски кузовов, а непосредственно сборка будет вестись с 26 апреля. Во вторник с конвейера сойдут 200 автомобилей, 27 апреля, в среду, соберут 600 машин, а 28 апреля — еще 428 штук. С 27 по 29 апреля сварка прекратит работу, персонал отправят в простой с выплатой 2/3 оклада. По окраске простой продлится с 28 по 29 число, а по сборке простой введут только на один день, 29 апреля (пятница). Всего за рабочую неделю планируется произвести 1228 экземпляров Lada Granta.

Что касается Niva Travel, то 25 апреля также возобновилась сварка и окраска, 26 апреля запустят сборку и будет выпущено 80 внедорожников. 27 апреля произведут еще 161 автомобиль. С 27 по 29 апреля вводится простой на линии сварки, а 28-29 апреля остановят и окраску. Всего будет произведено 563 экземпляра Niva Travel, в то время как Niva Legend по-прежнему не собирают из-за нехватки электронных компонентов.

На линии B0, где выпускают Largus, XRay, Renault Logan и Sandero, сварка, окраска и сборка возобновятся во вторник, 26 апреля. В первый же день с конвейера сойдут 563 автомобиля разных моделей, а с 27 по 29 апреля в сутки планируется производить по 692 машины. Суммарный объем выпуска за неделю составит 2639 автомобилей. 29 апреля, в пятницу, сварка и окраска осуществляться не будут, персонал получит оплату в размере 2/3 от оклада.