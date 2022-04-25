АвтоВАЗ выходит из-под контроля Renault. Президентом станет россиянин

Renault Group продолжает рассматривать все возможные варианты реструктуризации своего бизнеса в Российской Федерации, который был фактически уничтожен в результате санкций Франции в отношении нашей страны. По неофициальной информации, топ-менеджмент вывозят, а доля в АвтоВАЗе будет продана.

Фото: © Алена Селезнева/ТАСС © Алена Селезнева/ТАСС

Доля акций отойдет российскому юридическому лицу с оформлением сделки как передача в управление, пишет "Русский автомобиль". Уточняется, что Renault таким образом откладывает факт отчуждения на неопределённое будущее. Это неудивительно - в развитие АвтоВАЗа французские партнёры вложили колоссальное количество средств. Управляющей компанией может стать ФГУП НАМИ (разработчик Aurus).

До сих пор официальной главой АвтоВАЗа остаётся Николя Мор, который, пишет источник, уже покинул Россию, и в ближайшее будущее его кресло займёт новый президент.