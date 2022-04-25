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1 час назад

АвтоВАЗ выходит из-под контроля Renault. Президентом станет россиянин

Российская Газета

Renault Group продолжает рассматривать все возможные варианты реструктуризации своего бизнеса в Российской Федерации, который был фактически уничтожен в результате санкций Франции в отношении нашей страны. По неофициальной информации, топ-менеджмент вывозят, а доля в АвтоВАЗе будет продана.

АвтоВАЗ выходит из-под контроля Renault. Президентом станет россиянин
Фото: © Алена Селезнева/ТАСС© Алена Селезнева/ТАСС

Доля акций отойдет российскому юридическому лицу с оформлением сделки как передача в управление, пишет "Русский автомобиль". Уточняется, что Renault таким образом откладывает факт отчуждения на неопределённое будущее. Это неудивительно - в развитие АвтоВАЗа французские партнёры вложили колоссальное количество средств. Управляющей компанией может стать ФГУП НАМИ (разработчик Aurus).

До сих пор официальной главой АвтоВАЗа остаётся Николя Мор, который, пишет источник, уже покинул Россию, и в ближайшее будущее его кресло займёт новый президент.

Renault принадлежит 68% АвтоВАЗ (остальные 32% - у госкорпорации "Ростех"). В настоящее время Renault заявила лишь о приостановке производства на московском заводе и на тольяттинской площадке Волжского автозавода, где выпускаются модели Logan и Sandero. В столице выпускают Renault Duster, Renault Arkana, Renault Kaptur и Nissan Terrano.

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