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1 час назад

Доступный "убийца" Tesla Model 3 поступил в продажу в Европе

Российская Газета

Компания Xpeng начала продажи седана P5 на рынках европейских стран: в Дании, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Главные преимущества перед электрокаром Tesla Model 3 - цена и, хочется верить, качество.

Доступный "убийца" Tesla Model 3 поступил в продажу в Европе
Фото: XpengXpeng

Xpeng P5 представлен с одним электромотором на задней оси, который развивает 211 л.с. и 310 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 66,2 кВт·ч, которых хватит на 491 км. От источника постоянного тока мощностью до 11 кВт запас энергии с 10 до 80% можно пополнить за 36 минут.

Xpeng

В стандартное оснащение Xpeng P5 входят панорамная крыша, система очистки воздуха, адаптивный круиз-контроль, фирменная система автопилота XPilot 2.5, автоматический парковщик, цифровая приборка на экране 12,3 дюйма, мультимедиа с большим дисплеем 15,6 дюйма, ориентированным вертикально, 17-дюймовые колёсные диски.

В Нидерландах Xpeng P5 будет стоить 48 000 евро, что на четыре тысячи меньше, чем Tesla продаёт заднеприводный Model 3. Не исключено, что в дальнейшем китайский автопроизводитель расширит предложение за счёт более дальнобойных модификаций P5.

Xpeng

Да, Xpeng P5 дешевле Tesla Model 3, но качественнее ли - покажет время. В топ-15 качественных "китайцев", по крайней мере, Xpeng входит.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,
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