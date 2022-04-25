Nissan отложила начало поставок нового спорткупе Z

Компания Nissan Motor объявила о старте продаж спорткупе Nissan Z нового поколения на рынке Японии — там оно носит традиционное имя Fairlady Z. Заказы на автомобили уже принимаются, однако поставки покупателям начнутся только в июле нынешнего года. Как сообщает Drom, причиной для переноса «живых» продаж стал затянувшийся дефицит электронных компонентов, из-за которого в Тотиги не успевают вовремя собрать требуемое количество спорткаров.

Фото: © Nissan © Nissan

Серийный вариант Nissan Z (Fairlady Z) представили в августе прошлого года. В основе спорткара лежит заднеприводная платформа FM, а внешность оформлена с оглядкой на более ранние модели серии. От предшественника его отличает более жесткий кузов, перенастроенная подвеска и электроусилитель руля.

В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, экран мультимединой системы размером восемь либо девять дюймов и аудиосистема Bose с восемью динамиками.

Z седьмой генерации укомплектован трехлитровым битурбомотором V6, развивающим 405 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час купе разгоняется примерно за четыре секунды: как заверяют в Nissan, 370Z с безнаддувным мотором достигал той же скорости на 15 процентов медленнее. Пару мотору составляют шестиступенчатая «механика» либо девятидиапазонный автомат, управляемый подрулевыми лепестками.

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