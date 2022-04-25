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3 часа назад

В Казахстане продают завод, выпускавший автомобили Lada

Motor.ru

Здания завода «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, где было организовано производство автомобилей Lada, Kia, Skoda и УАЗ, выставлены на торги со стартовой ценой пять миллиардов тенге (828 миллионов рублей) из-за долгов, сообщает казахстанское издание NewTimes.kz со ссылкой на телеканал КТК и информацию на единой электронной торговой площадке по реализации арестованного имущества. Заявки от желающих принять участие в торгах принимают до 3 мая, а сам аукцион состоится 4 мая.

В Казахстане выпускавший Lada и УАЗ завод выставлен на торги
Фото: © Lada© Lada

«Азия-Авто» прекратил работу после того, как Министерство индустрии и инфраструктурного развития расторгло договор с заводом и выставило предприятию неустойку за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке, равную сумме всех полученных льгот — примерно 173,9 миллиарда тенге (30,8 миллиарда рублей). После судебных разбирательств зарубежные партнеры прекратили производство автомобилей на «Азия-Авто», и почти две тысячи сотрудников предприятия были уволены.

Завод «Азия-Авто» входил в состав крупного холдинга «БИПЭК Авто — Азия Авто», который был официальным дистрибьютором Lada в Казахстане.

Летом 2021 года стало известно, что производство автомобилей Lada организовали на другом заводе в Казахстане, «СарыаркаАвтоПром». Там наладили выпуск всего модельного ряда российской марки.

Автоновости,Skoda,УАЗ,Kia,Lada,
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