В Казахстане выпускавший Lada и УАЗ завод выставлен на торги

Здания завода «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, где было организовано производство автомобилей Lada, Kia, Skoda и УАЗ, выставлены на торги со стартовой ценой пять миллиардов тенге (828 миллионов рублей) из-за долгов, сообщает казахстанское издание NewTimes.kz со ссылкой на телеканал КТК и информацию на единой электронной торговой площадке по реализации арестованного имущества. Заявки от желающих принять участие в торгах принимают до 3 мая, а сам аукцион состоится 4 мая.
«Азия-Авто» прекратил работу после того, как Министерство индустрии и инфраструктурного развития расторгло договор с заводом и выставило предприятию неустойку за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке, равную сумме всех полученных льгот — примерно 173,9 миллиарда тенге (30,8 миллиарда рублей). После судебных разбирательств зарубежные партнеры прекратили производство автомобилей на «Азия-Авто», и почти две тысячи сотрудников предприятия были уволены.
Завод «Азия-Авто» входил в состав крупного холдинга «БИПЭК Авто — Азия Авто», который был официальным дистрибьютором Lada в Казахстане.
Летом 2021 года стало известно, что производство автомобилей Lada организовали на другом заводе в Казахстане, «СарыаркаАвтоПром». Там наладили выпуск всего модельного ряда российской марки.