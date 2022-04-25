Автодилеры просят увеличить срок гарантийного ремонта автомобилей

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" обратилась к властям с просьбой продлить сроки гарантийного ремонта. Однако есть одна загвоздка. Максимальный срок гарантийного ремонта - 45 дней - установлен Законом "О защите прав потребителей". А изменить закон не так просто. Ранее с просьбой увеличить срок восстановительного ремонта по ОСАГО обращались в Центробанк страховщики.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Наталья Горшкова / РИА Новости

Поводом для таких обращений стал дефицит запчастей на рынке. Однако согласно действующим нормам, сложности с поставкой нужной запчасти по закону о защите прав потребителей не должны трогать автовладельцев. Гарантийный ремонт должен быть произведен в сроки, установленные договором, но не более 45 дней. Восстановительный ремонт по ОСАГО - в течение 30 дней. Далее начинаются санкции. А именно штрафы, предусмотренные Законом "О защите прав потребителей", и пени. Дилеры опасаются большого количества исков в суды за нарушения сроков ремонта, хотя причиной нарушения сроков станет несвоевременная доставка запчастей. Возможные возвраты денег по решениям судов не все потянут. Того же опасаются страховщики. Это называется потребительским экстремизмом.

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Как пояснил "РГ" директор по сервису компании "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, инициатива продлить срок гарантийного ремонта - своевременная и очень нужная мера не только дилерам, но и в целом отрасли. Сложности в основном с агрегатными ремонтами, электронными компонентами. Проблема тянется еще со времен пандемии.

- Только сейчас мы начали получать запчасти, которые заказывали в начале марта. Так, если раньше они приходили в течение 3-4 недель, то теперь срок - до двух месяцев, - говорит Роман Тимашов.

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, на сегодняшний день наблюдается рост спроса на автозапчасти и расходные материалы. Продажи первых по сравнению с февралем текущего года выросли в 2,5 раза, расходников, особенно моторных масел - в три раза. При этом дефицита комплектующих нет, в связи с чем некоторые из них даже дешевеют на 20-30 процентов от рекордных мартовских цен. Впрочем, некоторые оригинальные детали приходится ожидать около двух месяцев.

Поэтому страховые компании, а также автодилеры обратились к правительству с предложением скорректировать сроки гарантийного ремонта и предусмотренного в рамках ОСАГО восстановительного ремонта.

Российский союз автостраховщиков, который ранее обратился в Центробанк с предложением увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней, также опасался потребительского экстремизма. Потому что если сервис не сможет восстановить машину из-за того, что вовремя не пришла та или иная запчасть, то отвечать за это по закону будет именно страховщик со всеми штрафами и пенями.

Для решения проблемы РСА предлагал также проводить ремонт подержанными запчастями. Против этого Центробанк громко возразил. Однако насчет увеличения сроков пока ничего не сказал.

Впрочем, ЦБ согласовал возможность восстановительного ремонта с помощью аналогов оригинальных запчастей. Однако их тоже надо еще найти на рынке. А по мнению Максима Рязанова, подобная система может негативно отразиться на техническом состоянии автопарка России.

Снизить напряженность помог бы параллельный импорт. Но даже предложенный минпромторгом список на разрешение ввоза тех или иных марок, моделей запчастей проблему решить не способен.

Этот список сильно ограничен и не учитывает того, что многие запчасти для большинства автомобилей производятся под другими брендами. Деталь не обязательно должна быть промаркирована, к примеру, Volvo, чтобы подходить к этой машине. А поставки таких запчастей минпромторг в своем списке не учел.

Ну а что касается расширения сроков гарантийного ремонта, а также сроков восстановительного ремонта по ОСАГО, то, повторим, для этого необходимо разработать соответствующие поправки в соответствующие законы. А именно в закон об ОСАГО, а также в закон о защите прав потребителей.