Из-за приостановки поставок автомобилей, санкций, нестабильного курса рубля автомобильный рынок России очень сильно пострадал. Во многих дилерских центрах шоу-румы стали пустеть, в марте 2022 года продажи автомобилей упали на 62,9%. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что многим дилерским центрам в России придется закрыться.

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Издание Autonews опросило экспертов автомобильного бизнеса, чтобы выяснить, к чему готовиться покупателям и дилерам в ближайшее время. Так, по словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в 2022 году многие дилерские центры могут закрыться. Так, могут закрыться автосалоны Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Opel и многие другие.

Владельцам автосалонов необходимо будет сделать выбор — или закрываться или перепрофилировать бизнес. Возможно, многие дилеры, чтобы продолжить работу начнут продавать подержанные автомобили или начнут предоставлять услуги сервиса. Если ситуация в ближайшее время не улучшится, то российский рынок автомобилей сократится более чем в два раза.