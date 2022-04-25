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1 час назад

Большинство автодилеров России может закрыться в 2022 году

Южный автомобиль

Из-за приостановки поставок автомобилей, санкций, нестабильного курса рубля автомобильный рынок России очень сильно пострадал. Во многих дилерских центрах шоу-румы стали пустеть, в марте 2022 года продажи автомобилей упали на 62,9%. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что многим дилерским центрам в России придется закрыться.

Многим дилерским центрам в России придется закрыться
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Издание Autonews опросило экспертов автомобильного бизнеса, чтобы выяснить, к чему готовиться покупателям и дилерам в ближайшее время. Так, по словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в 2022 году многие дилерские центры могут закрыться. Так, могут закрыться автосалоны Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Opel и многие другие.

Владельцам автосалонов необходимо будет сделать выбор — или закрываться или перепрофилировать бизнес. Возможно, многие дилеры, чтобы продолжить работу начнут продавать подержанные автомобили или начнут предоставлять услуги сервиса. Если ситуация в ближайшее время не улучшится, то российский рынок автомобилей сократится более чем в два раза.

По мнению руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского, в первую очередь с проблемами могут столкнуться дилеры премиальных марок из-за запрета ввозить в Россию автомобили стоимостью свыше 50 000 евро. Кроме того, из-за снижения покупательской способности спрос на новые автомобили заметно упал. Это также связано с высокой дилерской наценкой на новые автомобили.

Автоновости,Renault,Skoda,Volkswagen,Peugeot,Opel,Mercedes-Benz,Сергей Целиков,Александр Шумский,
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