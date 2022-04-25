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1 час назад

Производитель грузовиков MAN возобновил производство после шестинедельного простоя

ТАСС

Германский производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN, чьим основным акционером является автоконцерн Volkswagen ("Фольксваген"), в понедельник возобновляет производство после шестинедельного простоя. Об этом заявил генеральный директор MAN Александр Власкамп.

MAN возобновил производство грузовиков после шестинедельного простоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что ситуация с поставками кабельных жгутов несколько улучшилась и небольшая часть персонала теперь может постепенно возвращаться с неполного рабочего дня к обычному графику работы. Тем не менее, по словам Власкампа, производство будет полностью налажено только в течение следующих нескольких месяцев. "Согласно текущим оценкам, мы можем потерять более 20% нашего годового производства. Отставание вряд ли удастся восполнить", - цитирует Власкампа агентство DPA.

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В среднем MAN производит от 80 тыс. до 85 тыс. грузовиков в год. Поскольку украинские производители жгутов могут поставлять их лишь в небольшом количестве, MAN с середины марта только в Германии перевел на неполный рабочий день около 11 тыс. сотрудников. Сборочные линии производителя были остановлены на заводах в Мюнхене и Кракове, также были ограничения и в Нюрнберге, Зальцгиттере и Виттлихе. В настоящее время MAN также получает кабельные жгуты из Польши, Турции и Бразилии.

"Однако во втором квартале большая часть персонала все равно будет вынуждена по-прежнему работать неполный рабочий день", - подчеркнул глава MAN. Потеря поставщиков на Украине, по его мнению, может быть почти полностью компенсирована только во второй половине года. Предложение пока останется ограниченным. На данный момент производство грузовых автомобилей начинается с прицепов. При этом заказы на специальные автомобили, например для строительных площадок или пожарных частей, придется отложить.

В начале марта автопроизводитель MAN сообщил, что на фоне событий на Украине прекращает экспорт грузовиков и комплектующих в Россию и Белоруссию. В компании отметили, что у MAN возникли перебои со снабжением и с производством. Кроме того, указывалось, что остановлено производство в Санкт-Петербурге, где работали около 70 сотрудников.

Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
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