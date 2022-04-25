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1 час назад

Иномарки хотят ввозить в Россию без согласия производителей

Motor.ru

Минпромторг составил список товаров, которые разрешат импортировать в Россию без разрешения правообладателей. В нем почти 200 позиций, и в их числе — автомобили Bentley, Land Rover, Tesla, Toyota и других зарубежных марок, а также комплектующие, шины и моторы. Так называемый параллельный (или «серый») импорт, по задумке властей, защитит товарные знаки и поможет обеспечить людей привычными товарами на фоне санкций.

Иномарки хотят ввозить в Россию без согласия производителей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Перечень Минпромторга уже подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, теперь документ должен быть зарегистрирован в Минюсте. В нем имеется около 50 категорий товаров 200 брендов. Из автомобильных марок упоминаются, к примеру, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet. Также в списке есть Tesla, которая в России не присутствовала и до введения санкций.

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Указаны и комплектующие фирм Mahle, Cummins, Bosch, Wabco и Gates, шины Michelin, Goodyear, Bridgestone и Continental, которая временно возобновила производство в России. Кроме этого, в перечень попали двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, промышленное оборудование Caterpillar и Siemens, а также продукция нескольких производителей полупроводников.

Стали известны автомобили с наибольшим количеством российских деталей

Согласно санкциям Евросоюза, автопроизводители не имеют права ввозить в Россию машины дороже 50 тысяч евро (4,2 миллиона рублей). Аналогичные запреты действуют на импорт автомобилей из США, а также из Японии, что уже подстегнуло спрос на «серый» ввоз внедорожников Toyota из ОАЭ.

Таким образом, пока ввоз большинства иномарок возможен только посредством параллельного импорта. Однако эксперты предупреждают, что с этим могут возникнуть проблемы: «серые» дилеры могут попасть под вторичные санкции западных стран. Вопрос с поставками запчастей тоже пока не решен.

Когда легализованные поставки по параллельному импорту начнутся, пока неясно. По прогнозам экспертов, после подписания приказа процесс налаживания импорта может занять и более полугода.

Место рождения

Автоновости,Cadillac,Rover,Land Rover,Bentley,Chrysler,Jaguar,Jeep,Nissan,Hyundai,Chevrolet,Volvo,Toyota,Tesla,Volkswagen,Денис Мантуров,Siemens,Минпромторг,ЕС,
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