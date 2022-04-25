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37 минут назад

«Группа ГАЗ» начала продавать автозапчасти на Ozon

Газета.Ru

В интернет-магазине Ozon начались продажи запчастей для автомобилей марки ГАЗ, говорится в пресс-релизе, поступившим в «Газету.Ru». Реализацией занимается группа компаний «Современные транспортные технологии», дистрибьютор «Группы ГАЗ».

«Группа ГАЗ» начала продавать автозапчасти на Ozon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на онлайн-витрине представлены 62 позиции. В будущем ассортимент будет пополняться — в среднем на 200 позиций каждый месяц. В планах компании – расширение номенклатуры и предложение запчастей на всю технику, выпускаемую «Группой ГАЗ», — говорится в сообщении.

На маркетплейсе компания представила два вида запчастей: оригинальные позиции со голограммой, подтверждающей подлинность, а также проверенные аналоги, которые отличаются меньшей ценой. На все автозапчасти предоставляется гарантия.

Многие автомобильные детали при выработке ресурса обычно заменяются новыми, но в попытке сэкономить автомобилисты часто пытаются их восстановить. Каким узлам и агрегатам машины можно продлить срок службы, а в каких случаях лучше от этого воздержаться, – читайте в материале «Газеты.Ru».

Автоновости,Группа ГАЗ,
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