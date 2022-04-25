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1 час назад

За новую Lada Niva хотят уже 1,8 млн рублей

Газета.Ru

В Москве дилерский центр Lada продает внедорожник Niva Legend Bronto за 1 млн 813 тыс. руб. Фото с прайс-листом сделал посетитель автосалона, снимки опубликовали в сообществе «Доработки Lada» в соцсети «ВКонтакте».

За новую Lada Niva хотят уже 1,8 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Внедорожник Niva Legend Bronto представлен в комплектации Prestige 1,7-литровым 8-клапанным мотором мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В прайс-листе на сайте Lada аналогичный автомобиль оценивается в 1,19 млн руб.

В список базовых опций автомобиля входят противотуманные фары, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, рейлинги, кондиционер и 15-дюймовые черные легкосплавные диски.

Дилер оснастил Niva следующим дополнительным оборудованием: тонировкой, сигнализацией с автозапуском, защитной сеткой радиатора, акустической системой и магнитолой, шумоизоляцией днища и дефлекторами окон. Часть деталей внедорожника обработали антикором.

Также посетитель автосалона сфотографировал прайс-лист универсала Vesta SW Cross с комплектации Luxe Enjoy Pro со 113-сильным мотором. Такой автомобиль продавцы оценили в 2 млн 128 тыс. руб.

Апрельские продажи новых автомобилей в России рухнут на 80%, а менеджеры автосалонов не могут предложить машину дешевле 1 млн руб., ранее узнала «Газета.Ru».

Автоновости,Lada,
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