Появились подробности о новом «российском» электрокаре из Липецка

На заводе в Липецке хотят выпускать большой и мощный китайский электрокроссовер Voyah Free.

Фото: Voyah Free Voyah Free

Месяц назад стало известно, что частная компания «Моторинвест» договорилась с правительством об организации производства электромобилей в России. Машины планируют выпускать на заводе в Липецкой области, где когда-то собирали китайские автомобили Great Wall и Changan.

«Моторинвест» пообещал уже в этом году представить пять моделей под вновь созданной маркой Evolute. Никакой информации об этих электромобилях не раскрыли, но теперь сайт «Авторевю» сообщил некоторые подробности о проекте. Данные содержатся в документе, подготовленном «Моторинвестом».

Voyah Free

Одной из моделей под российской маркой Evolute станет лицензионная копия китайского электрического кроссовера Voyah Free, который выпускается в Китае с 2020 года.

Для нашего рынка готовят полноприводный вариант с двумя электромоторами суммарной мощностью 694 л. с., батареей на 35 кВтч и пружинной подвеской. В Китае такой кроссовер оснащается более ёмкой батареей и пневмоподвеской.

Салон кроссовера Voyah Free