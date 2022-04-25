Появились подробности о новом «российском» электрокаре из Липецка

На заводе в Липецке хотят выпускать большой и мощный китайский электрокроссовер Voyah Free.
Месяц назад стало известно, что частная компания «Моторинвест» договорилась с правительством об организации производства электромобилей в России. Машины планируют выпускать на заводе в Липецкой области, где когда-то собирали китайские автомобили Great Wall и Changan.
«Моторинвест» пообещал уже в этом году представить пять моделей под вновь созданной маркой Evolute. Никакой информации об этих электромобилях не раскрыли, но теперь сайт «Авторевю» сообщил некоторые подробности о проекте. Данные содержатся в документе, подготовленном «Моторинвестом».
Одной из моделей под российской маркой Evolute станет лицензионная копия китайского электрического кроссовера Voyah Free, который выпускается в Китае с 2020 года.
Для нашего рынка готовят полноприводный вариант с двумя электромоторами суммарной мощностью 694 л. с., батареей на 35 кВтч и пружинной подвеской. В Китае такой кроссовер оснащается более ёмкой батареей и пневмоподвеской.
На китайском рынке полноприводный Voyah Free стоит 363 тысячи юаней, что соответствует примерно 4,1 млн рублей по курсу. Сколько будет стоить российский Evolute — пока неизвестно.