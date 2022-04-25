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1 час назад

В России наладят выпуск китайского кроссовера Evolute Voyah Free

Елена Прошина

Электромобиль-кроссовер Evolute Voyah Free, который собираются производить на липецком заводе «Моторинвест», получит два электромотора суммарной мощностью в 694 лошадиных силы. Как сообщает «Авторевю», ранее в России не выпускались серийные автомобили подобной мощности.

В России наладят выпуск китайского кроссовера
Фото: EvoluteEvolute

Voyah Free построен на новейшей платформе ESSA с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Тяговая батарея емкостью 100 А ч расположена между осями. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,8 секунды.

По информации издания, на липецком заводе уже собраны первые предсерийные автомобили, а потому официальная информация о планах на производство должна в скором времени поступить в СМИ.

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Напомним, что российский автоконцерн получил готовые разработки от китайской машиностроительной компании Sokon. Оригинальная модель стоит порядка 48 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей), а потому для поддержания спроса на российском рынке будет выпущена упрощенная и удешевленная версия Voyah Free.

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