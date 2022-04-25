В России наладят выпуск китайского кроссовера

Электромобиль-кроссовер Evolute Voyah Free, который собираются производить на липецком заводе «Моторинвест», получит два электромотора суммарной мощностью в 694 лошадиных силы. Как сообщает «Авторевю», ранее в России не выпускались серийные автомобили подобной мощности.

Фото: Evolute Evolute

Voyah Free построен на новейшей платформе ESSA с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Тяговая батарея емкостью 100 А ч расположена между осями. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,8 секунды.

По информации издания, на липецком заводе уже собраны первые предсерийные автомобили, а потому официальная информация о планах на производство должна в скором времени поступить в СМИ.