Верховный суд разъяснил, когда электросамокат признается транспортным средством

Верховный суд России (ВС РФ) разъяснил, что вопрос о признании электросамоката транспортным средством зависит от его технических характеристик, сообщает «Гарант».

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Поводом для разъяснения стало дело Давита Чепечяна. Внедорожник мужчины попал в ДТП с электросамокатом, а человек управлявший погиб.

В экспертизе к делу сказано, что электросамокат погибшего является транспортным средством. Но защита Давита Чепечяна настаивает, что человек, управлявший самокатом является пешеходом, и не должен был находиться на дороге, поэтому вины водителя автомобиля в его смерти нет.

В ВС РФ пояснили, что характеристики средств индивидуальной мобильности (СИМ), в некоторых случаях находятся в пределах пороговых значений для мопеда или мотоцикла.

Вместе с тем имеются такие техсредства, которые приводятся в движение маломощным мотором. К их числу можно отнести и электросамокаты, технические характеристики которых не достигают минимальных значений, установленных для мопеда или мотоцикла.

В ВС РФ подчеркнули, что проверка законности и обоснованности постановления о назначении экспертизы в рамках уголовного дела относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего дело по существу.