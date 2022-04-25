«Группа ГАЗ» начала продавать автозапчасти на Ozon

В интернет-магазине Ozon начали продавать запчасти для автомобилей марки ГАЗ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз, поступивший в редакцию.

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Реализацией занимается группа компаний «Современные транспортные технологии», дистрибьютор «Группы ГАЗ».

«Сегодня на онлайн-витрине представлены 62 позиции. В будущем ассортимент будет пополняться — в среднем на 200 позиций каждый месяц. В планах компании – расширение номенклатуры и предложение запчастей на всю технику, выпускаемую «Группой ГАЗ», — указано в сообщении.

На маркетплейсе компанией представлены два вида запчастей, а именно оригинальные позиции со голограммой, подтверждающей подлинность, и проверенные аналоги (они ниже по цене). Гарантию предоставляют на все автозапчасти.