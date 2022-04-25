Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

«Группа ГАЗ» начала продавать автозапчасти на Ozon

Лера Букина

В интернет-магазине Ozon начали продавать запчасти для автомобилей марки ГАЗ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз, поступивший в редакцию.

«Группа ГАЗ» начала продавать автозапчасти на Ozon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Реализацией занимается группа компаний «Современные транспортные технологии», дистрибьютор «Группы ГАЗ».

«Сегодня на онлайн-витрине представлены 62 позиции. В будущем ассортимент будет пополняться — в среднем на 200 позиций каждый месяц. В планах компании – расширение номенклатуры и предложение запчастей на всю технику, выпускаемую «Группой ГАЗ», — указано в сообщении.

На маркетплейсе компанией представлены два вида запчастей, а именно оригинальные позиции со голограммой, подтверждающей подлинность, и проверенные аналоги (они ниже по цене). Гарантию предоставляют на все автозапчасти.

Ранее в апреле пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец сообщила РИА Новости, что аналитики с конца февраля отмечают резкий рост спроса на расходные материалы и запчасти для автомобилей (в 2,5 — 3 раза). Однако, по ее словам, дефицита этих товаров не наблюдается.

Автоновости,Группа ГАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители