Китайский автоконцерн может выкупить у Renault долю в «Автовазе»

Китайский автоконцерн, вероятно, выкупит у Renault долю в «Автовазе» уже в мае – июне. Об этом заявил источник ТАСС, близкий к «Автовазу».

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Ранее в конце марта сообщалось, что Renault приостановил работу московского завода и начал изучать возможные варианты передачи своей доли в АвтоВАЗе. 29 марта стало известно, что передачу своей доли, которая составляет практически 68% (остальным владеет корпорация «Ростех»), компания рассматривает в качестве способа выхода из страны. Однако концерн при уходе из РФ столкнулся со сложностями. У компании в собственности есть завод в Москве, при этом поиск нового акционера стал сложной задачей. 21 марта незадолго до объявления об уходе из страны московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя.

В феврале российским дилерам Renault удалось продать 10 382 автомобиля, что на 2% превышает показатель прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин (- 2% по отношению к аналогичному периоду 2021 года).