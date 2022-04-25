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59 минут назад

Известны сроки появления новых Lexus TX и Toyota Grand Highlander

Motor.ru

Toyota намерена запустить в США продажи двух новых моделей, Grand Highlander и Lexus TX. За основу взяли стандартный Highlander, которому увеличили расстояние между осями и добавили приставку Grand в названии, а Lexus TX выступит премиальным аналогом этой модели. Automotive News со ссылкой на собственные источники выяснил, что Grand Highlander появится у американских дилеров в середине 2023 года, а TX пополнит модельный ряд Lexus на полгода позже.

Toyota и Lexus запустят новые модели на базе Highlander
Фото: © Toyota© Toyota

Highlander с приставкой Grand станет самым крупным кроссовером марки с несущим кузовом, он получит три ряда сидений, при этом дизайн экстерьера и интерьера, а также линейка двигателей будут идентичны обычному Highlander. Иными словами, в США модель предложат с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 295 лошадиных сил и гибридной установкой на базе четырехцилиндрового двигателя объемом 2,5 литра.

О Lexus TX известно, что он получит бензиновую модификацию TX 350 и гибридную TX 500 h, индексы для которых были запатентованы в США еще осенью 2020 года. Он, как и Grand Highlander, будет семиместным, а производство обеих моделей организуют на заводе Toyota Motor Corporation в штате Индиана.

В самой компании пока официально не подтвердили работу над новыми моделями. Однако автопроизводитель запланирован на 2022 год перенос производства Sequoia с завода в Индиане на предприятие в Техасе. Освободившиеся мощности, вероятно, займет именно Grand Highlander.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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