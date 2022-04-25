Toyota и Lexus запустят новые модели на базе Highlander

Toyota намерена запустить в США продажи двух новых моделей, Grand Highlander и Lexus TX. За основу взяли стандартный Highlander, которому увеличили расстояние между осями и добавили приставку Grand в названии, а Lexus TX выступит премиальным аналогом этой модели. Automotive News со ссылкой на собственные источники выяснил, что Grand Highlander появится у американских дилеров в середине 2023 года, а TX пополнит модельный ряд Lexus на полгода позже.

Фото: © Toyota © Toyota

Highlander с приставкой Grand станет самым крупным кроссовером марки с несущим кузовом, он получит три ряда сидений, при этом дизайн экстерьера и интерьера, а также линейка двигателей будут идентичны обычному Highlander. Иными словами, в США модель предложат с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 295 лошадиных сил и гибридной установкой на базе четырехцилиндрового двигателя объемом 2,5 литра.

О Lexus TX известно, что он получит бензиновую модификацию TX 350 и гибридную TX 500 h, индексы для которых были запатентованы в США еще осенью 2020 года. Он, как и Grand Highlander, будет семиместным, а производство обеих моделей организуют на заводе Toyota Motor Corporation в штате Индиана.