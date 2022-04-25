Назван «дизайнер года» в мире автомобилей

Вице-президент по глобальному дизайну компаний Nissan и INFINITI Альфонсо Альбайса один из самых известных, уважаемых и именитых автомобильных стилистов современности. Теперь в личном трофейном кабинете Альфонсо придется искать место еще для одной престижной награды.
Влиятельный американский журнал Newsweek признал старшего вице-президента по глобальному дизайну Nissan и INFINITI "Лучшим дизайнером года". Премия Newsweek World's Greatest Auto Disruptors присуждается самым ярким представителям дизайнерской отрасли в шести различных номинациях.
Альфонсо Альбайса и его команда дизайнеров удостоились награды за смелый и новаторский стиль таких моделей как купе-кроссовер INFINITI QX55 и совершенно новое поколение INFINITI QX60. Представители Newsweek также отметили высокий темп, с которым эволюционирует фирменный стиль Nissan и INFINITI.
С момента прихода в компанию в 1988 году Альфонсо Альбайса принял участие в создании десятков как концептуальных, так и серийных моделей. Среди них столь знаковые в мире дизайна автомобили как прототип Nissan Proto Z, электромобиль Ariya, а также последние новинки бренда INFINITI, включая QX55 и QX60.