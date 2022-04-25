В Дубае автомобильный номер продали за 9,5 млн долларов

В Дубае состоялся благотворительный аукцион автомобильных номеров, часть вырученных средств в ходе торгов направят на покупку продовольствия нуждающимся. ОАЭ знамениты тем, что в них всё самое-самой: самый большой небоскрёб, самый большой рукотворный остров. Теперь же появился прецедент с самым дорогим номером.
Самый дорогой лот: номер "АА8", который был продан за 9,5 млн долларов, сообщает Arabnews.com. Также дороже миллиона были проданы другие регистрационные знаки: "F55" - 1,08 млн долларов, "V66" - также за 1,08 миллиона, "Y66" забрали за 1,03 млн долларов.
До конца этой недели состоится ещё один аукцион, на котором, возможно, установят новый рекорд. На продажу выставят номера "2", "11", "20", "99" и "999". Напомним, что в ОАЭ номер тем красивее и круче, чем меньше знаков содержит.
Деньги от продажи номеров направляются на реализацию целей кампании One Billion Means: поставить еду нуждающимся в более чем 50 странах мира. Например, денег, вырученных в ходе проведённого аукциона, хватит на 76 миллионов блюд.