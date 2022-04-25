На развитие дорог в России потратят еще 120 миллиардов рублей

Правительство выделит еще 120 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина, 86 миллиардов рублей из этой суммы будут направлены 63 субъектам Российской Федерации, в которых необходимо как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысячи километров дорог. Деньги будут выделены из резервного фонда.

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Остальные 34 миллиарда рублей потратят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных автодорог. Часть из них пойдет на обновление российских дорог на маршрутах Казань – Екатеринбург и Европа – Западный Китай, проложенном через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск. Также будут отремонтированы дороги между городами, входящими в Золотое Кольцо, и направление. 400 километров трасс отремонтируют в Саратовской области, а в Волгограде финансы пойдут на продолжение строительства нового моста через Волгу.

Часть денег направят на обходы крупных городов — в частности, Волгограда и Гудермеса. Это поможет разгрузке дорог и развитию регионов. Наконец, в стране появится больше переездов через железнодорожные пути.