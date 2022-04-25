В Китае придумали как увеличить запас хода электромобилей

Китайская компания Leap Motor представила технологию сell-to-chassis (CTC), которая улучшит ездовые качества электромобилей и позволит нарастить дальность хода. Она представляет собой эволюцию компоновочных схем тяговых батарей: теперь ячейки не нужно собирать в модули или блоки, так как они интегрированы в силовую структуру шасси.

В настоящее время производители электрокаров используют батареи с компоновочными схемами cell-to-module (CTM) либо cell-to-pack (CTP). Технология CTM самая простая: ячейки образуют модули, а те, в свою очередь, тяговый аккумулятор. Принцип CTP исключает промежуточный этап в виде изолированных модулей, то есть ячейки для улучшения заполняемости и повышения плотности энергии сразу собраны в полный блок.

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Можно пойти дальше и интегрировать ячейки в силовую структуру шасси. Такая технология называется сell-to-chassis (CTC), и китайская Leap Motor на днях показала её коммерческое воплощение. Батарея с технологией CTC работает при напряжении 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 400 киловатт. Её поддон соединен с нижней частью шасси, что не только упрощает саму конструкцию, но и на 14,5 процента увеличивает полезную площадь.

Также при такой компоновке на 25 процентов возрастает жесткость кузова на кручение и на 20 процентов снижается вибронагруженность. Улучшение заполняемости блока повышает плотность энергии и, следовательно, дальность хода. В комбинации с фирменной «облачной» системой контроля параметров ячеек AI BMS прирост может составить до десяти процентов. Ещё одно преимущество схемы CTC — возможность на сантиметр увеличить высоту салона.